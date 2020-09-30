Karantinadaki 13 kişiyi evsiz bırakan inşaat çalışması hatalı çıktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen ve karantinadaki 13 kişinin evsiz kalmasına neden olan toprak kayması öncesinde, projede hata olduğunu belirleyen belediye ekiplerinin inşaat firmasını kazıyı durdurması için defalarca uyardığı öğrenildi.

Olay 21.15 sıralarında İzmit Serdar Mahallesi Orkide Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın yan tarafındaki inşaat çalışması alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orkide Sokak'ta başlayan bir inşaatın temel kazısı sonrasında yan tarafından bulunan 4 katlı binanın dış merdiven kısmında çökme meydana geldi. Kayma sonrasında binada mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılırken, binada korona virüs karantinasında olan 3'ü pozitif, 10'u temaslı 13 kişi, özel araçlarla alınarak KYK'ya ait öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

Kayma öncesinde alanda inceleme yapan İzmit Belediyesi ekiplerince projede hata olduğu belirlenerek bir kaç gündür ilgili firmayı kazı çalışması yapmaması konusunda uyardığı öğrenildi. Yaşanan olayın ardından yeniden alana giden ekipler, kayma sonrasında ise kazıyı tamamen durdurarak firmadan proje tadilatı yapmasını talep ettiler.

Kayma yaşanan alandaki tahliye edilen bina ise belediye ekiplerince mühürlenerek binaya giriş yapılması yasaklandı.