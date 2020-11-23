Karantinadaki 750 vatandaşın sıcak yemeği kapısına kadar ulaştırılıyor

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde korona virüs testi pozitif çıkan ve karantinaya alınan 750 vatandaşa sıcak yemek ulaştırılıyor. Evlerinden çıkmadan yemek hizmeti alan vatandaşlar, karantina sürelerini güvende geçirmenin huzurunu yaşıyor.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde korona virüs testi pozitif çıkan ve aileleriyle birlikte karantinaya alınarak dışarı çıkamayan vatandaşlar, sıcak yemek ihtiyaçlarını kapılarına gelen belediye ekiplerinin hizmetiyle sağlıyor. Darıca Belediyesi tarafından sürdürülen uygulama ilçe genelinde 200 noktada 750 vatandaşı kapsayacak şekilde yapılıyor. Hizmet kapsamında ilk olarak özenle hazırlanan yemekler, ekipler tarafından Daha sonra mahalle mahalle ayrılan paketler, vatandaşlara ulaştırılmak üzere yola çıkıyor. Ekiplerle birlikte dağıtıma çıkan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, vatandaşların hayır duasını almak için hizmete devam ettiklerini söyledi.

Vücut direncini arttıracak yemekler hazırlanıyor

Karantinada olan vatandaşların vücut dirençlerini geliştirecek yemekler hazırlayarak evlerine servis yaptıklarını söyleyen Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Bunun özelliği sadece kendi personelimizle yaptık ve işletmelerin kapanmasıyla birlikte kendi personelimizi bu işi yoğunlaştırdık. İçerisinde diyetisyen kardeşimiz de var. Bu süreç içerisinde yemeklerin kalorileri ve besin değerlerini de özellikle ayarlamaya çalışıyoruz. Bildiğimiz bir şey var Covid-19 ile mücadelemizdeki en önemli etkenlerden bir tanesi insan vücudunun direncinin güçlü olması. Bu konuda C vitamininden, portakalından çorbasına, bakliyatından nohutuna, pilavına varana kadar besin değerleri gerçek manada ölçülmüş ve değerlendirilmiş, insanların gündelik ihtiyaçlarını karşılayacak oranda bir besin değeri karşılıyoruz" dedi.

"Tek gayemiz milletimizin hayır duasını almak"

Oluşturulan ekibin çalışmalarına devam ettiğini dile getiren Başkan Bıyık, "Güzel bir ekip var, çalışıyoruz, sahaya çıkıyoruz şu anda. Bugün itibariyle de yaklaşık 200 noktada 750 kişilik yemeğin organizasyonunu yaptık. Bunu biz sosyal medya hesaplarından ve İlçe Sağlık Müdürlüğündeki verileri de bir şekilde alıyoruz. Pandemide İlçe Sağlık Müdürlüğünde Covid-19 hastaları tespit edilmiş, evde karantina altında olan hastalara da biz buradan İlçe Sağlık Müdürlüğüyle koordinasyon halindeyiz. Ekiplerimiz de bu tarz konularda vatandaşın beyanı esas, ihtiyaç halinde İlçe Sağlık Müdürlüğünden aldığımız veriler, bize yapılan beyanlar, bunlarla birlikte güzel bir saha çalışması yapıyoruz. Tek amacımız ve tek gayemiz milletimizin hayır duasını almak, gök kubbede hoş bir seda bırakmak diyoruz” diye konuştu.