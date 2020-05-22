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Karantinaya alınan mahallede 10 kişi korona virüsü yendi

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde tedbir amacı ile karantinaya alınan mahalledeki 10 kişi yapılan tedavilerinin ardından korona virüsü yendi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde tedbir amacı ile karantinaya alınan mahalledeki 10 kişi yapılan tedavilerinin ardından korona virüsü yendi.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Ballar Mahallesi'nde yaşayan 1 kişinin korona virüs şüphesi ile kaldırıldığı hastanede yapılan test sonuçları pozitif çıktı. Daha sonra şahsın temas ettiği 6 kişinin daha korona virüs test sonuçları pozitif çıktı. Aynı mahallede yaşayan 7 kişinin test sonuçlarının pozitif çıkması sonrasında alınan kararla mahalle, 14 Mayıs tarihinde karantinaya alındı. İlçenin kırsal kesiminde bulunan mahalleye giriş ve çıkışlar jandarma ekipleri tarafından kapatıldı. Mahallede yaşayan ve korona virüs tespit edilen 7 kişi ile temas kurdukları değerlendirilen 37 kişiye daha korona virüs testi yapıldı.


Yapılan testler sonrasında korona virüs testleri pozitif çıkan toplam 10 kişi Kandıra Devlet Hastanesi ve Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. 10 kişi yapılan tedavilerinin ardından korona virüsü yendi. 10 vakadan 9'u taburcu edildi. Mahallede salgın sağlık ve Jandarma ekiplerinin titiz çalışması ile kontrol altına alındı. Mahallede yaşayan çok sayıda vatandaşın ise test sonuçlarının negatif çıktığı öğrenilirken, karantina süresinin 7 gün daha süreceği öğrenildi.

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