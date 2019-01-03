Dr. Halis Aygün ve Egitim Bir-Sen 2 Nolu Sube yönetimiyle bir araya geldi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Egitim Bir-Sen 2 Nolu Sube Başkanı Ogretim Uyesi Dr. Mustafa Eren ve yeni yönetimini makamında kabul etti. Karaosmanoğlu ayrıca, Ölçme, Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ü de makamında ağırladı. Birlikteliklerde üniversitelerin Türkiye'nin geleceğine ışık tutacak nesillerin yetişmesinin önemini vurgulayan Karaosmanoğlu, “Üniversitelerimiz bilimin ve çağın gerekliliklerine göre gençlerin yetişmesinde ana kucağıdır” dedi.

Egitim Bir-Sen 2 Nolu Şubesi ve yönetiminin nazik ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Karaosmanoğlu, Kocaeli ve Gebze Teknik Üniversitesi ile yakın iş birliği içinde olduklarını da dile getirerek, olağan kongreyle seçilen Eren ve yönetimini tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ÖSYM Başkanlığına atanan Aygün'ü Başkan Karaosmanoğlu tebrik etti. Kocaeli Üniversitesi'nin 1976'ya kadar giden köklü bir eğitim kurumunun bugün ulaştığı seviyeyi görmek bizleri gururlandırdığı ifade eden Başkan Karaosmanoğlu, “Geleceğe yönelik umutlarımızı artırıyor. Ülkemizin 2023 ve 2071 hedeflerine çok daha güçlü ve kararlı bir şekilde ulaşmasına üniversitelerimizin de büyük katkı sunacağına inanıyorum” diye konuştu.

Kocaeli'nin modern ve model bir çizgiye çekmek için var gücüyle 2004 yılından itibaren çalıştıklarını belirten Karaosmanoğlu, “El birliği ile yeni Kocaeli'yi ve yeni Türkiye'yi kurmak için çalıştık. Üniversitelerimizle birlikte iş birliğimizi artırarak yeni belediyecilik anlayışını faaliyete geçirdik” şeklinde konuştu.