Karaosmanoğlu, Kocaeli Kongre Merkezi'ni inceledi

Kocaeli Kongre Merkezi'ni incelemelerde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Burası Türkiye'nin en güzel Kongre merkezi oldu” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, SekaPark'ta yer alan eski Mannesman Fabrikası alanına inşa edilen Kocaeli Kongre Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Çalışmaları basın mensupları ile yerinde inceleyen Başkan Karaosmanoğlu, yapının Doğu Marmara'nın Kültür Merkezi olacağının altını çizdi. İnceleme gezisinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'na Genel Sekreter İlhan Bayram, Fen İşleri Daire Başkanı Serkan Ihlamur, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Cenan Turan, Ulaşım Daire Başkanı Tolga Cankaya, şube müdürleri ve şantiye sorumluları eşlik etti.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Kocaeli'nde çok güzel bir kongre merkezi olacak diye vadetmiştik. Hamdolsun bugün gelinen noktada bu sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Burası eski bir sanayi boru fabrikasıydı. Fabrikayı tamamen kaldırmadık, koruduk ve kongre merkezi şeklinde yeniden inşa ettik. Henüz bitmedi, eksikleri var, ancak kısa zaman içerisinde tamamlanarak, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Kongre merkezinin şehre konum olarak çok yakın bir yerde olması dolayısıyla çok verimli bir şekilde kullanılacağını ifade eden Karaosmanoğlu, “Büyük organizasyonlar burada yapılabilecek. Burada kongre merkezi inşa etmek zor bir projeydi, çünkü bir dönüşüm projesiydi. Eski bir fabrika alanı olduğu için yeniden tasarlandı. Geldiğimiz noktada Türkiye'nin en güzel kongre merkezi oldu. Kocaeli halkımıza hayırlı olsun. Toplamda 36 dönüm alan üzerinde planlanan kongre merkezi üç bloktan oluşuyor. A ve B bloğun taban alanı 7 bin 500 metrekare, toplam inşaat alanı 11 bin 700 metrekare. Büyük kongre salonu bu bloklarda yer alıyor. C bloğun ise taban alanı 2 bin 700 metrekare olurken inşaat alanı 4 bin metrekare. Projede bin 300 kişilik ana kongre merkezi, fuaye ve sergi salonları, 4 adet 120 kişilik çok amaçlı salon, 4 adet 40 kişilik salon, 60 kişilik senato salonu ve idari ofisler, 2 adet 460 kişilik nikah salonu, farklı ölçeklerde toplantı odaları atölyeler yer alıyor” diye konuştu.