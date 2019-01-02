Karaosmanoğlu laboratuvar açılışına katıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kandıra Imam Hatip Erkek Lisesi'nin Fen Laboratuvarı açılışını gerçekleştirdi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kandıra Imam Hatip Erkek Lisesini ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi'nin “Deneyerek Öğreniyorum” projesi kapsamında Fen Labrotuvarı'nın açılışını gerçekleştirdi. Kocaeli genelinde 14 yılda yapılan tüm hizmetlerin çok önemli olduğunu ancak gençlik ve eğitim projelerine ayrı bir önem verdiğini dile getiren Karaosmanoğlu, “Eğitim sisteminde yenilikçi yaklaşımlar artık çağımızın bir gereğidir. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda öncü çalışmalar gerçekleştirdik. Kocaeli'nde geleceğin dâhilerini yetiştirmek için üzerimize düşen görevleri yerine getiriyoruz” dedi.

Kandıra İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle olan buluşmasında hayat tecrübelerini paylaşan ve gençlere çok güvendiklerini özellikle belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Kocaeli, Türkiye'ye bilişim alanında da model bir kent olma yolunda öncülük etmiş olmaktadır. Bu konuda en önemli zenginliğimiz gençlerimizdir” diye konuştu.