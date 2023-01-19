Karate Seri A'da Kağıtspor rüzgarı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un milli yıldızları Yunanistan'da ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırdı. Kağıtsporlu iki milli sporcu madalyayla dönmeyi başardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un milli yıldızları dünyanın en prestijli karate organizasyonlarından olan Seri A Şampiyonası'nda Atina'da ay - yıldızlı bayrağı dalgalandırdı. 74 ülkeden bin 116 sporcunun katıldığı Karate 1 Seri A, Yunanistan'ın başkentinde Atina şehrinde yapıldı. Türkiye Karate Milli Takım adına tatamiye çıkan Büyükşehir Kağıtspor'un milli sporcuları şampiyonadan madalyalar ile döndü. Şampiyonada mücadele eden Büyükşehir Kağıtspor'lu Ömer Abdurrahim Özer 67 kilogramda, Mert Halıcı ise 60 kilogramda mücadele etti. Başarılı sporcular şampiyonadaki zorlu rakiplerine karşı ter döktü. Tatamide elde ettikleri başarılı sonuçlar ile milli sporcular şampiyonadan 2 bronz madalyayla ayrıldı.