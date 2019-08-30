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Karateciler Gebze'ye madalyayla döndü

Rize’de düzenlenen Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası’na katılan Gebzeli genç sporcular, şampiyonada üçüncü olmayı başardı.

Rize'de düzenlenen Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası'na katılan Gebzeli genç sporcular, şampiyonada üçüncü olmayı başardı.


Rize'de 23-25 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası'na Gebzeli sporcular şampiyonayı üçüncü bitirerek bronz madalyanın sahibi oldu. Şamdan Spor Kulübü'nde takım olarak mücadele eden Betül Umur, İkra Zeynep Kocaman ve Sıla Ecrin İpşir, kazandıklarını üçüncülükle milli sporcu unvanı almayı da hak kazandı. Şampiyonadan üçüncü olarak dönmenin gururunu yaşayan genç sporcular, kendilerine bugüne kadar destek veren hocaları Adnan Samdan'a da teşekkür etti.

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