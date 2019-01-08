Karda mahsur kalan vatandaşlara zabıta ekiplerinden anında müdahale

Kentin yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışında yolların sürekli açık tutulması ve olası sorunların ortadan kaldırılması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kar timleri hazır kıta bekliyor. Kar yağışına anında müdahale ederek yolları açık tutulurken, zabıta ekipleri ise araçların yolda mahsur kalmamaları için sürekli devriye atıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri, kar nedeniyle ulaşımda zorluk yaşayan vatandaşlara yardım eli uzatıyor. Zabıta ekipleri kar yağışının etkili olduğu Umuttepe bölgesinde üç çekici ve iki ekip aracıyla kar yağışı nedeniyle yolda kalan vatandaşlara yardımcı oluyor.

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesi'nin bulunması nedeniyle önemli bir güzergah olan Umuttepe yolunda zabıta ekipleri 3 çekici ile yolda kalan ve kaza yapan araçları çekiyor. Hastane güzergahı devamlı açık tutuluyor. 2 ekip aracı ise bölgede devriye atarak sıkıntılı olan bölgeleri Kar Timlerine bildiriyor. Zabıta ekipleri ayrıca karda yürümekte zorluk çeken yayalara da eşlik ediyor.