İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kardan gemi yapıp güvertesinde fotoğraf çektirdiler

Kocaeli’nin kayak merkezi olan Kartepe’ye gelen iki vatandaş tarafından yapılan dev kardan gemi ilgi ilginç görüntüler oluşturdu.

Kocaeli'nin kayak merkezi olan Kartepe'ye gelen iki vatandaş tarafından yapılan dev kardan gemi ilgi ilginç görüntüler oluşturdu.


Sakarya'dan Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kayak merkezleri ile ünlü Samanlı Dağları'na gelen İbrahim Kurt ve Selman Süzer isimli 2 arkadaş eğlenmek için farklı bir aktiviteye imza attılar. İki arkadaş, eğlenmek için kardan gemi yapmaya karar verdi. Saatlerce uğraşan 2 arkadaş yaklaşık 5 metre uzunluğunda 2 metre yüksekliğinde kardan gemi yaptı. 2 arkadaş daha sonra kardan gemilerini de boyadı. Kurt ve Süzer'in yaptıkları kardan gemi ilginç görüntüler oluşturdu. Kurt ve Süzer yaptıkları geminin üzerine çıkıp fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.