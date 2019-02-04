Kardeşinin 7 yıl önce öldürdüğü kadının kemikleri bulundu

Kocaeli'de 7 yıldır kayıp olan kız kardeşini öldürdüğünü itiraf eden şahsın cesedi attığını iddia ettiği ormanlık alanda insan kemikleri bulundu.

Edinilen bilgilere göre, 17 yaşındaki S.A. isimli genç kız, katıldığı bir televizyon programında 2011 yılından beri annesi Seher Okusal'dan haber alamadığını, annesinin son olarak dayısı Mevlüt O. (30) ile görüldüğünü iddia etti. Genç kızın televizyon programında anlattıkları üzerine harekete geçen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, genç kızın ifadesi doğrultusunda olayla ilgili inceleme başlattı. Tanıkların ifadeleri neticesinde Okusal'ın en son kardeşi Mevlüt O.'nun evinde olduğunu tespit eden polis, kadının kardeşi Mevlüt O., babası Hayrettin O. ve M.N.'yi gözaltına aldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirilen baba Hayrettin O. ve M.N. serbest bırakılırken, Mevlüt O. ifadesinde ablasını öldürdüğünü itiraf etti. Mevlüt O.'nun ifadesinde ablasının kaybolduğu yıl alkollü bir şekilde evine geldiğini ve bu sebepten dolayı aralarında tartışma çıktığını söylediği öğrenildi. Çıkan tartışmada iteklediği ablası Seher Okulsal'ın kafasını duvara çarpması sonucunda hayatını kaybettiğini söyleyen Mevlüt O.'nun öldüğünü fark ettiğinde ise çöp poşetine koyarak bir süre evinin yanında bulunan derede sakladığını iddia ettiği öğrenildi. Ablasını bir süre derede sakladıktan sonra Gebze ilçesi Cuma köyü yakınlarında ormanlık bir araziye gömdüğünü iddia eden Mevlüt O., tamamlanan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Mevlüt O., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Gebze Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde Mevlüt O.'nun kız kardeşinin cesedini bıraktığını söylediği bölgede kazı çalışması başlatıldı. Ekipler tarafından bölgede yapılan çalışmalarda çalılık alanda çok sayıda kemik bulundu. Olay yeri incelemesinin ardından bulunan kemikler, incelenmek üzere adli tıpa gönderildi.