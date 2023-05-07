Kargocu kılığında işlenen cinayetin film gibi öyküsü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kargocu kılığına girip cinayet işleyen şüphelinin, tanınmamak için kask takıp, motosikletinin plakasını kapattığı ortaya çıktı. Kocaeli polisinin çok sayıda güvenlik kamerası izleyerek tespit ettiği ve adım adım takibe aldığı şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin ifadesinde, 10 yıl önce Serkan Kurtgöz'ün kendisine tokat attığını ve bu sebeple aralarında husumet bulunduğunu söylediği öğrenildi.

Olay, 2 Mayıs Salı günü sabah saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki 3 katlı binanın 2. katında meydana geldi. Kafasında kask bulunan şüpheli, Ankara Caddesi'ndeki bu binaya girerek, Serkan Kurtgöz'ün (44) yaşadığı 2. kata çıktı. Kurtgöz'ün evinin kapısının zilini çalan şüpheli, kapıyı açan kişiye kargocu olduğunu ve paket teslim edeceğini söyleyerek, Serkan Kurtgöz'ün gelmesini istedi. Kapıya gelen Serkan Kurtgöz, şüpheli tarafından tabanca ile 5 el ateş edilerek yaralandı. Şüpheli kaçtı, Serkan Kurtgöz ise olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Nefes kesen operasyonla yakalandılar

Geniş çaplı inceleme başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi cinayet büro dedektifleri, çevredeki güvenlik kameralarını tek tek incelemeye aldı. Çok sayıda güvenlik kamerası izleyen ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, kafasına kask takıp, motosikletin plakasını kapatan şüphelinin S.Y. olduğunu tespit etti. Tanınmamak için her yolu deneyen S.Y., Kocaeli polisi tarafından takibe alındı. Cinayetin ardından Tokat'a kaçan S.Y., Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ile Tokat Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonuyla yakalandı. Şüphelinin de içinde bulunduğu Seat marka 41 AOC 833 plakalı araç, 2 Mayıs gece saatlerinde Tokat'ta polislerin "dur" ihtarına uymadı. Araç, polis ekipleri tarafından kovalanmaya başlandı. Ekiplerin aracın önünü kesmesi üzerine S.Y. ve H.C. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, Tokat Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü cinayet bürosu dedektiflerine teslim edildi. S.Y. ve H.C. ile birlikte olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli sayısı 6'ya yükseldi.

"Bana 10 yıl önce tokat atmıştı"

Zanlı sorgusunda, taktığı kaska ve plakayı kapatmasına güvenerek, cinayet ile hiç bir ilgisinin olmadığını, aranması olduğu için ekiplerden kaçtığını söyledi. Polis ekipleri ise S.Y.'ye güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerini gösterdi. Bunun üzerine S.Y., 10 yıl önce Serkan Kurtgöz'ün kendisine tokat attığını ve bu sebeple aralarında husumet bulunduğunu ifade etti. Aynı zamanda, Kurtgöz ile S.Y.'nin cinayetten 1 gün önce gürültü sebebiyle aralarında tartışma yaşandığı iddia edildi.

Tutuklandılar

Gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tamamlanan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı; S.Y, H.C.C, B.Z ve E.M.F ise tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.Y. ve H.C. tutuklanırken, diğer 2 şahıs ise adli kontrolle serbest bırakıldı. S.Y.'nin savcılıktaki ifadesinde ise susma hakkını kullandığı öğrenildi.

Öte yandan, cinayetten önce şüphelinin akaryakıt istasyonuna uğradığı ve motosikletiyle geçtiği sokaklar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.