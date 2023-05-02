"Kargocuyum" dedi, dehşet saçtı: 1 ölü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kişi, kendisini kargocu olarak tanıtan şüpheli tarafından tabanca ile 5 el ateş edilerek öldürüldü. Şüphelinin motosikletiyle olay yerine geldiği ve ayrıldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki 3 katlı binanın 2. katında meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir şüpheli, Ankara Caddesi'ndeki bu binaya girerek, Serkan K.'nın yaşadığı 2. kata çıktı. Serkan K.'nın (44) evinin kapısının zilini çalan şüpheli, kapıyı açan kişiye kargocu olduğunu ve paket teslim edeceğini söyleyerek, Serkan K.'nın gelmesini istedi. Kapıya gelen Serkan K., şüpheli tarafından tabanca ile 5 el ateş edilerek yaralandı. Şüpheli kaçtı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Serkan K., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Serkan K., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Şüphelinin motosikletle binaya geldiği ve Serkan K.'yi vurduktan sonra yeniden motosikletine binerek olay yerinden ayrıldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.