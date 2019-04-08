Karikatür öğrencileri “Dede Korkut” temalı 96 eser üretti

Büyükşehir Belediyesi Karikatür Okulu öğrencileri, Seka Kültür Alanı Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Eğitim Merkezi'nde karikatür sanatı üzerine emek veriyor. Karikatürist Ahmet Altay tarafından eğitim alan karikatüre yetenekli gençler, Karikatür Okulu'nda yeteneklerini geliştirmeye devam ediyor. UNESCO tarafından 2019 Dede Korkut Yılı ilan edilmesiyle Karikatür Okulu öğrencileri, Dede Korkut temalı 96 eser üretti.

Dede Korkut temalı eserler içerisinden seçilen 50 tanesi, 11. Kocaeli Kitap Fuarı'nda sergilenecek ve Karikatür Okulu tarafından bu yıl ikincisi çıkarılacak “Kakao” isimli mizah dergisinde yer alacak. Bu yıl ikincisi basılacak dergi, ücretsiz olarak 11. Kocaeli Kitap Fuarı'nda vatandaşlara dağıtılacak. Karikatür Okulu öğrencileri, yıl boyunca çizim teknikleri, karikatürlerin renklendirilmesi, dijital hale getirilmesi gibi, bir mizah dergisinde bir çizerin yaptığı hemen hemen her şeyi öğreniyor.

Karikatür Okulu öğrencisi Büşra Nur Altınay, okula sınav stresi sebebiyle başladığını belirterek, okulun kendisinin sanat ve hayata bakış açısını değiştirdiğini, çizim tekniklerini geliştirdiğini söyledi. Karikatür Okulu'nda ilk yılı olan Kadir Akkuş, kendi bulduğu espriyi artık rahatlıkla çizebildiğini söyleyerek çok eğlenceli bir ortamda derslerin yapıldığını ifade etti. Her hafta sonu yeni şeyler öğrendiklerini söyleyen Akkuş, Karikatür Okulu'nda eğlenerek öğrendiğini belirtti. Bengü Sarı, “Esprileri küçük karelere sığdırarak insanları güldürmek çok güzel. İnsanların çizdiğiniz karikatüre gülmesi beni çok mutlu ediyor. Esprileri ve karikatürleri hep birlikte buluyoruz. Karikatür Okulunda mizah yeteneğimiz daha çok gelişiyor” dedi.

Karikatür Okulu'nda yetenek sınavı ile seçilen 7-11 yaş grubunda 25, 12-23 yaş grubunda 25 olmak üzere toplam 50 kişi eğitim görüyor. Karikatür Okulu'na giriş, karikatür sanatına giriş, karikatür çizim teknikleri ve sosyal medyada karikatür konu başlıklarının işlendiği eğitimlerde, karikatüre merakı olan yetenekli gençler karikatüre dair tüm incelikleri öğreniyor. 30 hafta süren eğitimler sonucunda birbirinden çarpıcı karikatürlere imza atan öğrenciler, karikatürist Ahmet Altay tarafından eğitim alıyor.