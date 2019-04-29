Karikatür Okulu öğrencileri, Kitap Fuarı'nda sertifika sevinci yaşadı

Kocaeli Kitap Fuarı'nda sertifika sevinci yaşadı. Öğrenciler için Kocaeli Kitap Fuarı'nın Karamürsel Alp Salonu'nda bir tören düzenlendi.

Kültür ve Sosyal İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen Karikatür Okulu ikinci senesini tamamladı. Karikatür Okulu, Seka Kültür Alanı Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Eğitim Merkezinde 30 haftadan oluşan bir eğitim takvimi ile karikatürist Ahmet Altay tarafından eğitimler verilerek gerçekleştirildi. 2017-2018 yılında iki farklı yaş kategorisinde 50 öğrenci, 2018-2019 döneminde iki farklı yaş grubunda 50 öğrenci olmak üzere toplam iki senede 100 yetenekli öğrenci eğitim aldı.

UNESCO tarafından 2109 yılı Dede Korkut Yılı ilan edilmesi nedeniyle, Karikatür Okulu öğrencileri 11. Kitap Fuarı'nda sergilenmek üzere Dede Korkut Temalı 96 karikatür sergi eseri üretti. Bu eserler içinde seçilen 50 tanesi 11. Kitap Fuarı'nda sergilenmeye başlandı. Ayrıca Karikatür Okulu tarafından bu yıl 2.'si çıkarılan Kakao isimli mizah dergisi de fuar ziyaretçilerinin beğenisine sunuldu.

Karikatür Okulu 2. sınıfını tamamlayan öğrenciler için gelecek sene daha farklı bir eğitim süreci ile çizgi karikatür yolculuklarına devam edecekler. Birinci sınıf öğrencileri ise 2. sınıfa geçmiş oldular. Yeni eğitim yılında da yetenek sınavı ile çerçevesinde karikatüre yetenekli öğrenciler seçilecek ve karikatür okulu eğitimleri devam edecek.