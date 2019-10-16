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Karikatür Okulu'nda yetenek sınavı yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Karikatür Okulu’nda yetenek sınavı yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Karikatür Okulu'nda yetenek sınavı yapıldı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Karikatür Okulu'nda yetenek sınavı heyecanı yaşandı. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Kocaeli Şubesi ve Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarına bağlı olarak faaliyet gösteren Karikatür Okulu'na 55 kişi başvuru yaptı. Karikatür Okulu Yetenek Sınavında en yetenekli 25 kişi belirlenerek Karikatür Okulu'na alınacak. Sınav sonunda Karikatür Okuluna girmeye hak kazanan 25 öğrenci, 26 Ekim tarihinde derslere başlayacak.


Karikatüre olan merakı artırmak, bu sanata ilgi duyan gençlerin kendisini çizgileriyle ifade etmesine olanak sağlamak amacıyla kurulan Karikatür Okulunda ünlü karikatürist Ahmet Altay tarafından dersler verilecek. Geleceğin karikatüristlerinin ilimizden yetişmesi için açılan Karikatür Okulunda, karikatür sanatının incelikleri gençlerle paylaşılıyor. Kursiyerler, Seka Kültür Alanı Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Eğitim Merkezi'nde eğitim alacaklar. 26 Ekim Cumartesi başlayacak eğitimler her hafta cumartesi günleri yapılacak. 30 Mayısa kadar sürecek eğitimlerle karikatür sanatına olan yeteneklerini geliştirecek olan kursiyerler, iyi birer karikatürist olma yolunda adım atmış olacaklar.

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