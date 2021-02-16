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Karın ağırlığına dayanamayan ağaç araçların üzerine devrildi

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yoğun yağış sonrasında üzerinde biriken karın ağırlığına dayanamayan ağaç, park halindeki otomobilin ve hafif ticari aracın üzerine devrildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yoğun yağış sonrasında üzerinde biriken karın ağırlığına dayanamayan ağaç, park halindeki otomobilin ve hafif ticari aracın üzerine devrildi.


Olay Gölcük Kavaklı Mahallesi 133 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre il genelinde etkisini sürdüren yoğun yağış sonrasında 113 Sokak'ta üzerinde biriken karın ağırlığına dayanamayan ağaç kökünden koptu. Kopan ağaç, sokak üzerinde park halinde bulunan 49 DC 508 plakalı Renault marka otomobilin ve plakası öğrenilemeyen Renault marka hafif ticari aracın üzerine devrildi. Ağacın üzerine devrilmesi sonucu araçlarda maddi hasar oluştuğunu gören çevredekiler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, devrilen ağacı keserek altında kalan araçları kurtardı.

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