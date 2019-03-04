Karın ağrısı şikayeti ile gittiği hastanede hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde hastaneye karın ağrısı şikayeti ile gittiği iddia edilen 29 yaşındaki belediye işçisi, 3 gün süren tedavisi sonrasında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Kandıra Belediyesi bünyesinde temizlik işçisi olarak çalışan Aziz Alkan (29), mide ağrısı şikayeti ile Kandıra M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada yapılan incelenme sonrasında karaciğer ve böbrek hastalığı teşhisi konulan Alkan ambulansla Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Burada 3 gün tedavi gören Alkan bir anda fenalaşarak hayatını kaybetti. Aklan'ın cenazesi Kandıra Çarşı Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kandıra Asri Mezarlığında toprağa verilecek.