Karısıyla tartıştı, baba evine gidip kendini bıçakladı

Kocaeli'de karısıyla tartıştıktan sonra ailesinin evine giden şahıs, bir anlık sinirle kendini bıçakladı.

Olay, gece saat 02.30 sıralarında İzmit ilçesine bağlı Miralay Mümtaz Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinde karısıyla tartışan B.Ç. isimli şahıs, sinirle bulunduğu alanı terk ederek anne ve babasının yaşadığı eve gitti. Alkollü olduğu öğrenilen şahsın, ailesi ile bir süre dertleştikten sonra sinirlerine hakim olamayarak kaburgasını bıçakladığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan B.Ç., ilk müdahalesinin ardından Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.