Kariyer Akademisinde 887 kişi sertifika aldı

MEK'in düzenlediği ve yoğun ilgi gören seminerlerden bugüne kadar 887 kişi yararlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları tarafından vatandaşların kariyer planlamalarına katkı sunmak amacıyla başlattığı Kariyer Akademisi önemli bir misyonu yerine getiriyor. Vatandaşlar, proje kapsamında kariyerlerine katkı sunacak önemli birikimler elde etmeye devam ediyor. Kariyer Akademisi'nden bugüne kadar 887 kişi yararlanarak, katılım sertifikası aldı.

Kariyer Akademisi kişilerin, eğitim ve gelişimine katkı sağlamak, iletişim kurma yeteneğini geliştirmek, kişisel gelişime yardımcı olmak amacıyla projelendirildi. Akademi kapsamında her hafta vatandaşlara iletişim ve kişisel gelişim konularında seminerler verildi. Seminerlerde, nezaket kurallarından, sosyal medya kullanımına kadar geniş bir yelpazede katılımcılara alanında uzman eğitmenler tarafından bilgiler aktarıldı.

Leyla Atakan Kültür Merkezinde bulunan Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen Kariyer Akademisi seminerleri Kasım ve Aralık aylarında da devam edecek. Kariyer Akademisi'nin seminerlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar başvurularını internet üzerinden yapabilecek.

Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi KPSS'ye hazırlanan engelli vatandaşlar için E-KPSS kursu açtı. Kurslarda ders başı yapan engelli vatandaşlar Nisan ayına kadar eğitim alacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından açılan kursta Türkçe, matematik, Atatürk ilkeleri, Türkiye coğrafyası, kültür ve medeniyetler, temel yurttaşlık, Türkiye ve Dünya ile ilgili temel ve güncel konulardan oluşan derslerde eğitimler veriliyor.

Kurslara katılan engelliler engel durumlarına göre ayrı sınıflarda eğitim görüyor. Bu kapsamda işitme engelli, işaret dili ile iletişim kuran engelliler derslerine işaret dili tercümanı da katılıyor. Öğrenme güçlüğü olan engellilere de ayrı sınıflarda, özel eğitim öğretmeni ile destek veriliyor. Ayrıca görme engelli kursiyerlere ‘Braille' baskı eğitim materyalleri ve sesli kaynaklarla destek veriliyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan E-KPSS kurslarına katılan engelli vatandaşlara materyal ve ulaşım desteği veriliyor. Konu anlatım kitabı, deneme sınavı ve soru bankası kitapları yanında defter, kalem ve çantadan oluşan eğitim setleri kursiyerlere dağıtıldı. Bedensel engelli, akülü tekerlekli sandalye, beyaz baston kullanan engelli bireylere eğitim aldıkları özel sınıflara ulaşmaları için Engelsiz Taksi araçları ile ulaşım desteği sağlanıyor.

Kocaeli'nin tamamını kapsayan E-KPSS kurslarından İzmit, Gebze, Gölcük, Kandıra, Darıca kurs merkezlerinde toplam 220 kursiyer eğitim alıyor. Kurslar 2020 yılı Nisan ayında yapılacak sınava kadar devam edecek.