Kariyer Günleri'nin son konuğu Serkan Gedük oldu

Gölcük'te Öğrenciysen projesi kapsamında düzenlenen Kariyer Günleri etkinliğinin son konuğu Kocaeli Müze Müdürü Serkan Gedük oldu. Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı'nda düzenlenen etkinlikte Gedük, Gölcük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine kariyerlerini planlamada yol gösterdi. Programa Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Programda söz alan Başkan Sezer, bilgi ve tecrübelerini öğrencilerle paylaşan Kocaeli Müze Müdürü Serkan Gedük'e teşekkür etti. Sezer, öğrencilerin eğitimine ve kişisel gelişimine katkı sağlayacak program ve çalışmalara devam edeceklerini söyledi.