KARKAD Türkiye Kooperatifler Fuarına katılacak

Kocaeli'nin resmi ilk kadın kooperatifi Kartepe Kadın Eli Üretim ve İşletme Kooperatifi (KARKAD), Ankara'da düzenlenecek Türkiye Kooperatifler Fuarı'na katılacak.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın destekleri ile kurulan Kocaeli'nin resmi, tescilli ilk kadın kooperatifi KARKAD, 24-27 Eylül tarihleri arasında Ankara ATO Congresium'da yapılacak olan Türkiye Kooperatifler Fuarı'na katılacak. Türkiye Kooperatifler Fuarı'nda; kooperatifler ile kooperatifçilikle ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, kooperatifçiliğe destek sağlayan bankalar ile özel sektör ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin, zincir marketler ve önde gelen elektronik ticaret firma yetkililerinin ve tüm iş partnerlerinin buluşmasını sağlayarak kooperatif ürünlerinin tanıtılması ve kooperatiflerin ticari kapasitelerinin artırılması sağlanacak.

KARKAD, Ankara Ticaret Odası tarafından düzenlenen Türkiye Kooperatifler Fuarı'nda Kartepe'yi yöresel ürünlerle temsil edecek. KARKAD fuar süresi boyunca Kartepe Mantısı, Kartepe Sarması, erişte, reçel çeşitleri, domates sosları, salça, acuka, su böreği, baklava, yaprak sarması gibi ürünlerle dış piyasaya açılacak.