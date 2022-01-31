İhlas Haber Ajansı

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Karla kaplanan köylerde hayranlık uyandıran kış güzelliği

Kocaeli’de geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı, köylerde seyrine doyulmaz manzaralar ortaya çıkardı.

Kocaeli'de geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı, köylerde seyrine doyulmaz manzaralar ortaya çıkardı.


Kocaeli'de yaklaşık 1 hafta etkisini sürdüren kar yağışı sonrasında ormanlar ve kentin yüksek kesiminde bulunan köyler, beyaz örtüyle kaplandı. Havadan görüntülenen köyler, eşsiz manzaralar ortaya çıkardı. Ağaçları ve akarsuları ile beyaz örtüye bürünen köyler, adeta görenleri mest etti. Fotoğraf ve drone tutkunlarının uğrak yerleri arasına giren köyleri onlarca insan ziyaret ediyor.

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