Karla mücadele ekipleri hazır

Meteoroloji'nin hava tahminlerine göre Kocaeli'nde 4 gün boyunca kar yağışının etkili olması bekleniyor. Bu gün yüksek kesimlerde başlayan kar yağışının pazartesi gününe kadar devam edeceği tahmin ediliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, kar yağışı öncesi kentin tüm ilçelerinde ve köy yollarında yol açma ve tuzlama çalışmaları için ekiplerini oluşturdu ve hazırlıklarını tamamladı. Kartepe'de yağan kar yağışında ekipler yolları sürekli açık tuttu.

Dün gece itibariyle etkisini gösteren kar yağışı ile birlikte kentimizin önemli turizm merkezi Kartepe zirve yolunda yol açma ve tuzlama çalışmaları yapıldı. Zirve yolunda Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı kar timleri gece boyunca karla mücadele etti. Çalışmalarda tuzlama kamyonu, ekskavatör, rotatif, pto ve greyder iş makineleri kullanılarak Kartepe Zirve Yolu'nda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçildi. Ekipler karın yolda buzlanma oluşturmaması ve araçların kaymasına neden olmaması için gece boyu kar temizleme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Yaklaşık 200 kişiden oluşan karla mücadele ekibi gece ve gündüz iki ekip nöbet tutacak. Yağışın şiddetine göre sayıların azaltılıp artırılacağı ekipler 24 saat kar temizleme ve tuzlama çalışması gerçekleştirecek. Yapılan çalışmalar ile araçların yol güvenliğini sağlayacak Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, tüm ilçelerde belirlenen noktalarda iş makineleriyle yol tuzlama ve küreme çalışmalarıyla sürekli yolları açık tutacak. Greyder, loader, bobcat, ekskavatör, pto gibi iş makineleri ve tuz yüklü kamyonlarla tüm ilçelerde 24 saat nöbette olacak Karla Mücadele Ekipleri, tuzlama ve kar küreme çalışmalarıyla yolları güvenli hale getirecek.

Gebze'de 16, Derince 'de 11, Körfez'de 15, İzmit'te 45, Kartepe' de 22, Başiskele' de 15, Gölcük'te 8, Karamürsel'de 6, Kandıra'da 10, Solaklar Şantiyesi'nde 7 olmak üzere toplam 155 Karla Mücadele Ekibi şu anda teyakkuzda. 36 adet pto, 17 adet greyder, 8 adet loader, 9 adet ekskavatör, 2 adet bobcat köy yollarında kullanılacak 24 adet kar bıçağı traktörler kent genelinde kar küreme ve tuzlama çalışmaları için hazır.