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Karlar eridikçe sular artıyor: Yuvacık Barajı'nın doluluk oranı yüzde 64

Kocaeli’nin içme suyu ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajı’nda, geçtiğimiz ay yağan karların erimesiyle doluluk oranı yüzde 64’e yükseldi.

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajı'nda, geçtiğimiz ay yağan karların erimesiyle doluluk oranı yüzde 64'e yükseldi.


Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajı'nda doluluk oranı artış göstermeye devam ediyor. Yüksek kesimlerde geçtiğimiz ay yağan karların erimesiyle, barajın doluluk oranı her geçen gün artıyor. Kış genelinde beklenen yağışların azlığı sebebiyle doluluk yüzde 15'lere gerilemiş, kuraklık tehlikesi kapıyı çalmıştı. 20 Şubat sonrası yağışlar ve karların erimesiyle artış gösteren su oranı son olarak yüzde 64 olarak ölçüldü.

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