'); }

İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karne şenliği Gebze Kültür Merkezi'nde devam ediyor

Gebze Belediyesi’nin düzenlediği karne şenlikleri devam ediyor.

Gebze Belediyesi'nin düzenlediği karne şenlikleri devam ediyor.


Gebze Belediyesi karne alan çocuklar için eğlendirici aktivitelere devam ediyor. Gebzeli çocukların yarıyıl tatilini dolu dolu geçirmesini isteyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yarıyıl tatilindeki çocukların zamanlarını tiyatro ve sinemayla geçirmesini sağladı. “Neşeli Hayvanlar Müzikali“ isimli tiyatroyu çocuklar büyük bir dikkatle izledi. Gebze Kültür Merkezi'nde sahnelenen çocuk tiyatrosu, çocuklar için eğlendirici olduğu kadar eğitici bilgiler verdi.


Katlımın ücretsiz olduğu ve tüm çocukların davet edildiği karne şenliğinde 21 Ocak Salı saat 13.00 ve 15.00'de “Acemi Kaşifler, Görevimiz Kocaayak” çocuk gösterisi, 22 Ocak Çarşamba saat 13.00 ve 15.00'de “Rafadan Tayfa, Dehliz Macerası”, 23 Ocak Perşembe saat 13.00 ve 15.00'de “Dört Kafadar Müzikali” çocuk tiyatrosu, 24 Ocak Cuma saat 13.00 ve 15.00'de “Acemi Kaşifler, Görevimiz Kocaayak”, 26 Ocak Pazar saat 13.00 ve 15.00'de “Mutlu Kedicikler Ülkesi Müzikali”adlı çocuk tiyatrosu yer alacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.