Karnelerini getiren öğrencilere hediye bilet

İzmit Belediyesi, "Karneni Getir, Biletini Götür" kampanyasıyla 2022-2023 Eğitim-Öğretim dönemini geride bırakan öğrencilerin karne heyecanına ortak olacak.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Spor İşleri Müdürlüğü, okulları tatil olan çocuklar için kolları sıvadı. 'Karneni Getir, Biletini Götür' kampanyasıyla karne alan çocukların sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımlarını desteklemek isteyen İzmit Belediyesi, ilkokul-ortaokul öğrencilerine lunapark bileti, lise öğrencilerine ise sinema bileti hediye edecek. 16-17-18 Haziran tarihlerinde Belsa Plaza A-B Blok önünde saat 11.00-18.00 saatleri arasında açılan stantta karnesini getiren öğrenciler hediyelerini görevli personellerden alabilecek. Üç gün boyunca devam edecek kampanya için İzmit Belediyesi, karnesini alan tüm çocukları hediye stantlarına bekliyor. Lunapark biletleri yalnızca ebeveynlerine teslim edilebileceği için anne-babaların da çocukları ile birlikte stantlara gelmesi gerekiyor.