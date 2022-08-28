Karpuz Festivali renkli görüntülere sahne oldu, en ağır karpuz seçildi

Kocaeli'de 2'ncisi düzenlenen Kandıra Döngelli Mahallesi 2. Geleneksel Karpuz ve Tarım Festivali eğlenceli görüntülere sahne oldu. En ağır karpuz seçilirken, vatandaşlar ikram edilen karpuzların tadına vardı.

Son dönemde ürettikleri karpuzların kalitesiyle ismini Türkiye genelinde duyurmayı başaran Kandıra ilçesinde, Döngelli Mahallesi 2. Geleneksel Karpuz ve Tarım Festivali yapıldı. En iyi karpuzların yarıştığı festivalde renkli görüntüler ortaya çıktı. Mehteran takımının gösterisiyle başlayan festivalde 28 kilo 880 gram ile en ağır karpuzunu yetiştiren üreticiye ödül verildi. Çocuklar karpuz yeme yarışmasında doyasıya eğlendi. Festivalde 700 kiloya yakın karpuz vatandaşlara ikram edildi. Döngelli Mahalle Muhtarlığı öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyona Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil, Kandıra Tarım İlçe Müdürü Ercan Aydın, Kandıra Ziraat Odası Başkanı Erdal Çetin, Döngelli Mahalle Muhtarı Barış Yaşar, çevre mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Kandıra karpuzumuzun Türkiye genelinde söz sahibi olması için tanıtım festivalleri düzenliyoruz”

Kandıra karpuzunun ülke genelinde tanınması için çok çalıştıklarını belirten Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil, “Valimiz Seddar Yavuz göreve başlar başlamaz Kocaeli genelinde bir tarama yaptık ve Kocaeli'ne has ürünler olduğunu tespit ettik. Bunlardan en önemlisi de Kandıra karpuzuydu. Kandıra İlçe Tarım Müdürümüzle yapmış olduğumuz istişare sonucunda Kandıra karpuzunun varlığının çok geçmişe dayandığını öğrendik. Vali beyin talimatları doğrultusunda Türkiye Patent ve Marka Kurumuna, Kandıra ilçe tarım müdürlüğü tarafından coğrafi işaret başvurusu yaptık ve yaklaşık 1 yıldır coğrafi işaret almış bulunmaktayız, ürünümüzü tescil ettirdik. Geçmişten bugüne kadar varlığını sürdüren Kandıra karpuzumuzla ilgili Türkiye genelinde söz sahibi olması için tanıtımları, festivalleri düzenliyoruz. Bugün 2'ncisini düzenlemiş olduğumuz festivali de bu amaçla yaptık. Katılımın da yoğun olduğunu görüyoruz. Kandıra karpuzunun kabuğu incedir. Bıçakla böldüğünüz zaman asimetrik olarak bölünür ve dış görüntüsündeki çizgileri renkli ve ince yapılıdır. Lezzeti, şeker oranı aroması diğer karpuzlara göre daha güzeldir” dedi.

“Devasa bir o kadar da lezzetli karpuzlar üretiyoruz”

Döngelli Mahalle Muhtarı Barış Yaşar ise, “Bölgem tarım ve hayvancılığı yoğun bir şekilde yaşayan geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan bir mahalle. Özellikle bölgemizde sebze türleri revaçta kışın brokoli, pırasa, lahana, soğan, yazın da rengarenk aromatik karpuz üretimini yapıyor. Devasa bir o kadar da lezzetli karpuzlar üretiyoruz. Bir buçuk sene önce Kandıra karpuzuna coğrafi işaret alındı. Eskiden Kandıra'da karpuz olduğunun kimse bilincinde değildi. Valimiz Seddar Yavuz, Tarım İlçe Müdürümüz Ercan bey, Milletvekilimiz Radiye Sezer Katırcıoğlu'nun katkılarıyla karpuzumuz tescillendi. Vatandaşlarımız Kandıra'da karpuz üretildiğini öğenmiş oldu. Şu anda İstanbul'dan, Ankara'ya karpuzlarımız tüketiciye sunuluyor. Diyarbakır, İran ve diğer karpuzlarda olduğu gibi bizim karpuzumuzda biçim ve çap yoktur. Doğru düzgün hacme sahip değildir, yamuk yumuktur, içi pembedir. Bıçağı vurduğunuz zaman orantılı kesemezsiniz olgunluktan küt diye patlar beşe altıya bölünür. Karpuzu kesince tepsi su ile dolar karpuz sanki su enjekte edilmiş gibidir. Müthiş aromatik ağızda eriyen kütür kütür bir tadı vardır. Kandır Döngelli Mahallesi 2. Karpuz ve Tarım Festivalini düzenliyoruz. Çiftçimiz karınca misali çalışıyor, ton başına müthiş karpuz üretiyor fakat biz bunu pazarlamada ve tüketiciye sunmada büyük problem yaşıyoruz. Bu problemi bir nebze olsun azaltmak için bu festivali yaptık” diye konuştu.

“600-700 kilo civarında vatandaşımıza karpuz ikram ettik”

Karpuz üreticisi Burhan Acun, “Bugün ikincisi düzenlenen karpuz festivalini düzenledik. İkram edilen karpuzlar benim bahçemden. 600-700 kilo civarında vatandaşımıza karpuz ikram ettik helali hoş olsun inşallah seneye 3'üncüsünü yaparız” şeklinde konuştu.