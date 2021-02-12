İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karşıdan karşıya geçerken hastanelik oldu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen vatandaşa otomobil çarptı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen vatandaşa otomobil çarptı.


Kaza, saat 18.30 sıralarında İzmit ilçesi İnönü Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşıdan karşıya geçmek isteyen Oğuz Ç'ye, M.A. idaresindeki 41 KG 696 plakalı otomobil çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.


Oğuz Ç., ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.