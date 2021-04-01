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Karşıdan karşıya geçmek isterken hastanelik oldu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.


Kaza, İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi Alemdar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. idaresindeki 09 JR 009 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmek isteyen yaya Hacer Y'ye çarptı. İhbarla kaza alanına sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hacer Y., olay yerindeki müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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