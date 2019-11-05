Kartal'a Kentkart dolum cihazı kuruldu

KOCAELİ (İHA) – Büyükşehir Belediyesi, Hat 200'ün kalkış noktası olan İstanbul/Kartal İETT Peronlar Bölgesi'ne Kocaelikart dolum cihazının montajını tamamladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşlar tarafından gelen yoğun taleplere kayıtsız kalmayarak İstanbul Kartal'da bulunan İETT peronlar bölgesinde Kocaelikart dolum cihazını hizmete sundu. İstanbul'dan Kocaeli'ye seyahat etmek isteyen vatandaşlar tarafından kullanılan Hat 200 yolcuları için kolaylık sağlayacak dolum cihazı, seyahat eden yolcular tarafından memnuniyetle karşılandı. Çağrı merkezine gelen olumlu geri bildirimlerle yapılan hizmetin yerinde olduğunun sağlaması gerçekleşmiş oldu.