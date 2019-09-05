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Kartepe Ataevler'de çevre çalışmaları sürüyor

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Ataevler Mahallesi’nde bulunan futbol sahası ve çevresinde inceleme yaparak çalışmaları inceledi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Ataevler Mahallesi'nde bulunan futbol sahası ve çevresinde inceleme yaparak çalışmaları inceledi.


Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Ataevler Mahallesi'nde bulunan futbol sahası ve çevresinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Belediye Başkanı Kocaman'ın talimatı ile Etüt Proje ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çevre düzenlemesi, aydınlatma ve kabinlerin tadilat çalışmalarını başlattılar. Belediye ekipleri futbol sahası çevresinde yabani otları biçerken, aydınlatma direklerinin montajına da başlanıldı. Saha çevresinde ki kabinlerin tamiratının tamamlanması sonrasında Kartepe Belediyespor alt yapısı ve Uzunçiftlikspor futbolcuları da bu tesislerden yararlanacaklar. Ataevler Mahallesi'nde ki inceleme sonrasında Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Hemşehrilerimizin talebi doğrultusunda futbol sahası ve çevresindeki atıl kalmış yapılarla ilgili incelemelerimizi yaptık. Bölge sakinlerimiz müsterih olsunlar, hafta başından itibaren gerekli gördüğümüz çalışmaları başlatıyoruz. Çalışmaların tamamlanması ile Kartepeli gençlerimize en iyi şekilde hizmet verecek duruma gelecektir” dedi.

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