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Kartepe Bahçekent'in iskan sorunu çözülüyor

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın talimatıyla başlayan çalışmalar sonunda Uzunçiftlik Mahallesi’ndeki 534 dairenin iskan sorunu çözülüyor.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın talimatıyla başlayan çalışmalar sonunda Uzunçiftlik Mahallesi'ndeki 534 dairenin iskan sorunu çözülüyor.


Ataevler Mahallesi sınırları içerisinde 15 Aralık 2005 yılında yapı ruhsatı alınarak inşaatına başlanan S.S.Bahçekent Konut Yapı Kooperatifi'nde bulunan 534 dairenin yapımı bitmesine rağmen yasal mevzuat ve yüksek gerilim hattı ittifaklarından kaynaklanan sorunlardan dolayı bugüne kadar Yapı Kullanım İzin Belgesi (iskan) alamadı. 2009 yılından bu zaman kadar devam iskan sorunu Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın talimatı ile çözülüyor. Talimat sonrasında Yapı Kontrol, İmar ve Şehircilik ile Plan ve Proje Müdürlükleri'nin çalışmaları neticesinde iskan sorunu son aşamaya geldi. Bölgede imar uygulamanın tamamlanması akabinde söz konusu yapı sahipleri yapı kullanım izin belgelerini (iskan) alabilecekler.

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