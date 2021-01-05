İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kartepe Bayraktar Yolu Sokak asfaltlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Kartepe ilçesi Uzunbey Mahallesi Bayraktar Yolu Sokakta, dere menfezi yapılan yolu asfaltladı.


Büyükşehir Belediyesi kent genelinde ihtiyaç duyulan bölgelerdeki yolların daha konforlu ve modern olması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Kartepe ilçesi Uzunbey Mahallesi Bayraktar Yolu Sokakta, dere üzeri araç geçişini sağlamak için menfez yapıldı. Daha önce tek şerit olan yol, yeni menfez yapılmasıyla çift şeride çıkarıldı. Çift şeride çıkarılan yolun 200 metrelik kısmında 800 ton plent mix temel serilmesinin ardından 350 ton binder asfalt serimi yapıldı.


Menfeze gidiş ve geliş 200 metrelik kısımda üst yapıyı yenileyen Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri, yolun Bayraktar Köyü'ne kadar olan diğer kısmında geçtiğimiz yaz ayları boyunca da iyileştirme ve asfalt yama çalışmaları yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.