Kartepe Belediyesi, 3 mahallede bulunan taşınmazlarını satışa çıkardı

Kartepe Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Derbent, Arslanbey ve Sarımeşe mahallelerinde bulunan taşınmazlar satışa çıkarıldı. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/A maddeleri doğrultusunda kapalı teklif usulü ile yapılacak olan ihale, 3 Kasım Perşembe günü saat 10.10 da Encümen Salonunda yapılacak.

Derbent Mahallesi 256 ada 1 parsel 4.290 metrekare turizm tesis alanı 12 milyon 870 bin TL, 237 ada 9 parsel 6.052 metrekare konut alanı 18 milyon 160 bin TL, Arslanbey Mahallesi 157 ada 1 parsel 3.661 metrekare ticaret alanı 10 milyon 305 bin TL ve Sarımeşe Mahallesi 630 ada 17 parsel 832 metrekare konut alanı 2 milyon 955 bin TL muhammen bedel ile ihaleye çıkacak.