Kartepe Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısı yapıldı

Kartepe Belediyesi Aralık ayı olağan meclis toplantısı Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in başkanlığında Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Meclis oturumu öncesinde söz alan Başkan Üzülmez, “Dünya genelinde birçok etkinliklerle Dünya Engelliler Günü kutlanmaktadır. Herkes bir engelli adayıdır. Bir ayağınızın tökezlemesi ya da bir sağlık sorunu ile engelli olabilirsiniz. Engellilerin farkında olmalıyız. Engelliler bizlerdendir. Onların hayatlarını kolaylaştırmak için herkese görev düşmektedir” dedi.

CHP Grubu tarafından Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri hakkında verilen önergeye cevap veren Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Türkiye Güreş Federasyonu diğer organizasyonlarda olduğu gibi Kartepe Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri'nde Türkiye Güreş Federasyonu'nun resmi yarış takviminde yer almaktadır. Bu tür organizasyonlara Türkiye Güreş Federasyonu tarafından hakemler gönderilmekle birlikte bütün masrafları da karşılanmaktadır. Güreş Federasyonu'ndan belediyemize, buradan da hakemlere bir ücret ödenmesi söz konusu değildir. Konunun iki tarafında Türkiye Güreş Federasyonu'dur” diye konuştu.

Meclis gündeminde yer alan Dumlupınar Mahallesi Değirmenli Sokakta bulunan binanın, Dumlupınar Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanılmak üzere gerekli tamir, tadilat ve yatırımlarının İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılması amacıyla Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğüne 1 yıl süre ile bedelsiz tahsis edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Sözlerine devam eden Başkan Üzülmez, “Bu ay ki meclis toplantısında da belediye kanununa göre yasal olan bütçe aktarımıdır. Burada aktarmanın nedeni Fen İşleri veya İşletme Müdürlüğü'ne aktarılmadığı gibi bir eleştiri vardır. Biraz geriye gidildiği zaman yaptığımız 14 Milyon 500 bin TL'lik bütçe Fen İşleri Müdürlüğü'ne, 4 Milyon 609 bin TL'de İşletme Müdürlüğü'ne aktardık” şeklinde konuştu.