Kartepe belediyesi Bilgi Evleri'nde bilimsel dakikalar

Kartepe Belediyesi çocukların donanımlı yetiştirilmesi amacıyla hayata geçirdiği bilgi evlerinde eğitimler aralıksız devam ediyor. İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen atölye çalışmalarında, sunumlar, belgesel gösterimleri ve modellemeleri içeren alternatif bilim eğitimleri miniklerin dikkatini çekiyor. Çocukların dokunarak, hissederek ve deneyerek doğadaki olguları keşfetmeleri, altında yatan bilimsel gerçekleri öğrenmeleri amaçlanan etkinlikler yoğun katılımla aralıksız devam ediyor.

Rahmiye İbn-i Sina Bilgi Evi'nde, Newtonsal Olmayan Akışkanlar Deneyi gerçekleştirilirken, öğrenciler su ile mısır nişastası karışımı ile elde ettikleri akışkan maddeyi incelediler. Kayma hızı arttıkça akışkanlıkları değişen bu tarz sıvıların üzerine uygulanan ani basınç ile bu basınç karşısında ani olarak katılaşan sıvıların tepkileri gözlemledi. Malzeme biliminde ilgi çeken Newtonyen davranış göstermeyen akışkanlar, deneyinde çocuklar farklı etkilere karşı ilginç tepkiler ve beklenmedik davranışlar sergileyen maddelerle karşılaştılar.

Eşme Mimar Sinan Bilgi Evi'nde yanardağın lav püskürtmesini gözlemleyen öğrenciler yanardağlar hakkında bilgiler edinirken, tarih öncesi çağlardan ve yanardağların etkilerinden söz edilirken, neden lav püskürttüğü açıklandı. Sirke ve Karbonatın tepkimesi ile balonu şişirme deneyi ve boş balonun su dolu balona göre ısıya dayanıklılığını ölçen öğrenciler bilgi evinde keyifli dakikalar geçirirken, hem eğlendiler hem de uygulamalı eğitim ile yeni bilgiler öğrendiler.

Öte yandan Yoğun geçen birinci yarıyıl eğitim ve öğretim döneminin ardından sosyalleşip, birbirleriyle kaynaşması amacıyla Kartepe Belediyesi Çocuk Kulübü üyeleri beyaz perde ile buluştu. Özel bir Avm de düzenlenen sinema etkinliğine, Acısu Abdülhamit Han ve Fatih Sultan Mehmet Bilgi Evleri öğrencileri katılım sağladı. Gösteri salonunu dolduran minikler filmi büyük bir keyifle izlediler.