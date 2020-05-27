Kartepe Belediyesi camileri ibadete hazırladı

Alınan kararla 29 Mayıs Cuma günü yeniden ibadete açılacak olan camilerde Kartepe Belediyesi ekipleri dezenfekten, temizlik genel tedbirlere dair çalışmalarını tamamladı. İçişleri Bakanlığı, "Cami ve Mescitlerde Cemaatle İbadet Edilmesi" hakkında 81 il valiliğine genelge gönderdi. 16 Mart'tan bu yana ibadete kapalı olan camiler yeniden ibadete açılıyor. Kartepe'de yapılan inceleme sonrasında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 77 camide ibadet edilmesine izin verildiği açıklandı. Cuma günleri belirlenen açık alanlarda sağlığımızın korunması amacıyla sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde cemaatle kılınacak Cuma namazları dışında diğer günlerde sadece öğle ve ikindi namazları cami içerisinde ve cemaatle diğer vakitler ise cemaat oluşturmadan kılınabilecek.

Kartepe'de bulunan 82 camiden 77'nside ibadete izin verilirken, 5 camide izin verilmedi. Kartepe Belediyesi son olarak camilerde kontrollü ibadet izni süreci öncesinde tüm tedbirleri alan temizlik ve dezenfekten çalışmalarını tamamladı. 29 Mayıs Cuma günü cemaatle kılınacak ilk cuma namazı için alınan tedbirler kapsamında gerekli malzemeler ile bir masa ve belediye görevlisi hazır bulunacak. İbadet için gelen Kartepelilere, maske ve dezenfekten dağıtacak olan görevliler, fiziksel mesafe kuralına uygunluk için de müftülük ve kolluk kuvvetlerine yardımcı olacak.

Yapılan çalışmaları değerlendiren Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Çok zor ve endişeli günler geçirdik. Karamsar tablo iyiye gittiği için sevinçliyiz. Bu sonuca ulaşmak için başta hükümetimiz, bakanlıklarımız, sağlık çalışanlarımız, belediyelerimiz, emniyet güçlerimiz ve halkımız çok ciddi ve önemli bir mücadele verdik. Şimdi yeni normal ve kontrollü sosyal hayat dönemine giriyoruz. Hala dikkatli olmaya, tedbirlere uymaya devam edelim. Korona virüs riski henüz tamamıyla ortadan kalkmadı. Cuma namazlarımız için gerekli tüm önlemleri uyguladık. Halkımın da kişisel hijyenine dikkat etmeye devam etmeli. Dualarımız bu illetten tüm dünyanın kurtulması için Rabbim şifalandırsın inşallah tüm hastalarımızı. Cumanızı şimdiden hayırlı ve mübarek olsun. Rabbim bir daha camilerimizden ayrı düşürmesin” dedi.