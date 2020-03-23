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Kartepe Belediyesi Diş Hastanesini dezenfekte etti

Kartepe Belediyesi dezenfekte ekipleri ilçe genelinde sağlık merkezlerini de dezenfekte ediyor.

Belediye ekipleri iki saat hasta kabulüne ara verilen Kartepe Diş Hastanesi'ni titizlikle dezenfekte etti.


Kartepe Belediyesi dezenfekte ekibi özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Belediye ekipleri Kartepe genelinde 7/24 hizmet veren sağlık merkezlerini dezenfekte etti.


Belediye ekipleri Nuh Çimento Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde bekleme salonlarından, kliniklere kadar her yeri titizlikle dezenfekte ettiler. Dezenfekte yapılırken iki saat boyunca hasta kabulü yapılmadı. Çalışmaların tamamlanması sonrasında Diş Merkezi yeniden hizmet vermeye başladı.

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