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Kartepe Belediyesi evsel atıkları topluyor

Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü vatandaşların evsel atıklarını ücretsiz topladıklarını, bunun için kendilerine ulaşılması gerektiğini bildirdi.



Kartepe genelinde daha temiz bir ilçe için gece gündüz hizmet verdiklerini belirten Temizlik İşleri Müdürü Sinan Şahin, “Evsel atıklar belli bir periyot içerisinde toplanmaktadır. Sıfır Atık Projesi kapsamında geri dönüşüm atıkları da özenle ekonomiye kazandırılmaktadır. Kartepeli hemşehrilerimizden isteğimiz iri hacimli atıklarını çöpe atmadan bize bildirmeleridir. Temizlik İşleri ekipleri tarafından iri hacimli atıklar alınmaktadır. Bu yönde bize ulaşmaları yeterlidir” dedi.

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