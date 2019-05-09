Kartepe Belediyesi Halk Oyunları ekibine Marmara birinciliği

Kartepe Belediyesi Halk Oyunları ekibi, Marmara Bölge Şampiyonası'nda birinci oldu.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından 04-05 Mayıs 2019 tarihlerinde Zonguldak'ta Marmara Bölge Şampiyonası gerçekleştirildi. Şampiyonaya katılan Kartepe Belediye Spor Kulübü, Artvin yöresinin tüm inceliklerini sunduğu koreografı ile salonda izleyenlerden büyük beğeni aldı. Kartepe'nin temsilcisi büyükler stilize yarışmanın stilize dalındaki en yüksek puanını alarak Marmara Bölge Şampiyonu oldu. Marmara Bölge Şampiyonasını değerlendiren ekibin antrenörü Nebi Keskin hedeflerinin Türkiye şampiyonluğu olduğunu söyleyerek desteklerinden dolayı Kartepe Belediye Başkanı Mutafa Kocaman'a teşekkür etti.

Elde edilen başarı için halk oyunları ekiplerine teşekkür eden Başkan Kocaman, “Bu güzel haber ile çok mutlu olduk. Ekibin tümüne, antrenörümüze teşekkür ediyorum. Şimdi ki hedef Türkiye Şampiyonluğu. Bu değerli ekibe güvenimiz ve desteğimiz tamdır. Başaracaklarına inanıyorum, bu güzel yürekli, kültürüne, geleneklerine sahip çıkan değerli kardeşlerimin yolu açık olsun” dedi.