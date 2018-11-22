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Kartepe Belediyesi hizmet binasının arsasını devraldı

Kartepe Belediyesi’nin mevcut hizmet binasının arsası Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in girişimleri ile belediyeye kazandırıldı.

Kartepe Belediyesi'nin mevcut hizmet binasının arsası Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in girişimleri ile belediyeye kazandırıldı.


Kartepe Belediyesi'nin Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Dicle Caddesi üzerinde bulunan hizmet binası, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in girişimleri sonucunda trampa ile Kartepe Belediyesi'ne kazandırıldı. Konu hakkında hakkında bilgi veren Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Göreve geldiğimiz günden itibaren Kartepe Belediyesi'nin bütçesini en iyi şekilde kullanarak, belde kültüründen ilçe kültürüne geçişte yapılması gereken bütün yatırımları yaptık. Kartepe Belediyesimizin mevcut hizmet binasının arazisi Maliye Hazinesi'ne aitti. yaptığımız görüşmeler ve çalışmalar neticesinde trampa ile belediyemize kazandırıldı. Hayırlı olsun” dedi.

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