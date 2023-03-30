Kartepe Belediyesi'den 6 bin 52 metrekarelik konut alanı satışı

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Kartepe Derbent Mahallesi'nde 6 bin 52 metrekarelik konut alanı satışa çıkarıldı.

Kartepe Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Derbent Mahallesi'nde bulunan 237 ada 9 parselde bulunan 6 bin 52 metrekarelik konut alanını satışa çıkardı. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddeleri doğrultusunda Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak olan ihale 6 Nisan Perşembe günü saat 10.10'da Encümen Salonu'nda yapılacak. Kartepe Belediyesi tarafından satışa çıkarılan konut alanı için 15 milyon 736 bin 396 TL muhammen bedel belirlendi.