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Kartepe Belediyesi'nde HES kodu uygulaması başladı

Kartepe Belediyesi, merkez ve şubelerinde tüm personel ve vatandaşların belediyeye girişleri HES kodu ile yapılıyor.


Kartepe Belediyesi korona virüs salgını ile mücadelesini sürdürürken, kurum binalarında HES kodu uygulamasına başladı. Mobil uygulama üzerinden kurumda çalışan personel ve kuruma gelen vatandaşların HES kodlarının sorgulanması yapılıyor. Covid-19 tedbirlerine taviz verilmeden devam edildiğini belirten Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Covid-19 ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile kamu kurum ve kuruluşlarına girişte HES kodu uygulaması başlatıldı. Uygulama kapsamında belediye personelleri başta olmak üzere belediyeye giriş yapmak isteyen vatandaşlar, ateş ve maske kontrolünün ardından güvenlik görevlilerine gösterdikleri HES kodu ile binaya alınmaya başlandı. Genelge gereği, HES kodu olmayan vatandaşlar kamu binalarına giriş yapamayacak. Hemşerilerimizin HES kodu almaları çok önemlidir” dedi.

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