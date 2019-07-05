Kartepe Belediyesi'nde hizmet içi eğitimler sürüyor

Kartepe Belediyesi personeline acil afet durumları ve ilk yardım eğitimi verildi. Kartepe Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde belediye personeline Kartepe Belediyesinde Çevre Mühendisi İş Güvenliği Uzmanı Gizem Duygu Coşan tarafından verilen eğitimde afet anında iş yeri içerisinde uymaları gereken kurallar anlatıldı. Acil afet durumları ve ilk yardım eğitimi veren Coşan, “Yaptığımız bu eğitimler ve tatbikatlarla personelimize önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip olmalarını ve olası bir acil durumda ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlayarak can ve mal kaybını en aza indirmeyi amaçlamaktayız” dedi.

4 gün süren eğitimler içerisinde saha müdürlükleri dahil bütün belediye personeline öncelikle yangın olmak üzere acil afet durumları hakkında bilgi verildi. Sivil savunma planı kapsamında arama kurtarma ekibi, ilk yardım ekibi, söndürme ekibi ve koruma ekibi olası afet anında yapılması gerekenler konusunda teorik ve uygulamalı eğitimden geçirildi.