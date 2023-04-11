Kartepe Belediyesi'nde yeni dönem

Kartepe Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan e-Belediye Bilgi Sistem Projesi'ne geçiş yapmaya başladı. Yeni sistemde tüm işlemler elektronik ortamda yapılırken, sistem sayesinde zaman ve gider anlamında önemli ölçüde tasarruf, vatandaşa ise hizmet noktasında büyük kolaylık sağlayacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından zaman ve gider anlamında önemli ölçüde tasarruf, vatandaşa ise hizmet noktasında büyük kolaylık sağlayacak olan e-Belediye Bilgi Sistem Projesi'ne geçiş için Kartepe Belediyesi 2022 yılının mart ayından bu yana çalışmalarına devam ediyor. Kartepe Belediyesi bünyesinde oluşturulan 10 kişilik ekip ile ilçe genelinde 32 mahalle de bulunan tüm taşınmazların envanteri çıkarılarak kayıt altına alındı. E-Belediye Bilgi Sistem Projesi'nde muhasebe, insan kaynakları, gelir, taşınır işlemleri, işyeri ruhsat ve zabıta işlemleri, çözüm masası, vergi ödeme gibi tüm iş ve işlemler sistem üzerinden gerçekleştirilecek.

Belediye hizmetlerini vatandaşın erişimine daha hızlı, kolay, etkin ve kaliteli bir şekilde sunan sistem zaman ve mekandan bağımsız olarak yönetilirken, kaynak ve personel tasarrufunun yanında kırtasiye ve bürokrasinin de azaltılmasını sağlıyor. Türkiye'nin en önemli yazılım projeleri arasında gösterilen e-Belediye Bilgi Sistemi'nin bilgi teknolojileri anlamında belediyelerin özel firmalara olan bağımlılığının azalması da en önemli özelliklerinden biri.

"Yaklaşık 10 milyon TL tasarruf sağlamış olacağız"

Teknolojik altyapıya büyük önem verdiklerini belirten Kartepe Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Kerim Kandaz, "Belediyemiz dijital yeniliklerde de öncü durumdadır. Bu proje sayesinde yerel yönetim hizmetlerinin daha hızlı, kolay, etkin ve kaliteli bir şekilde yürütülmesine imkân sağlayacak. En önemli harcama kalemlerimizden olan ve sunucu sistemlerinin yenilenme, güvenlik ve sürdürülebilirlik maliyetlerinden kurtulmuş olacağız. Bürokrasinin azalacağı bu sistem sayesinde gelecek 5 yılda yaklaşık 10 milyon TL tasarruf sağlamış olacağız" dedi.

Aylar öncesinden başlayan yerli ve milli yazılım projesine geçiş sürecinde, gerçekleştirme görevlileri, taşınır kayıt yetkilileri ve taşınır kontrol yetkililerinin eğitimleri verilmeye başlandı. Kademe kademe alınan eğitimlerle birlikte pratikte de projenin uygulamasına başlanmış olacak.