Kartepe Belediyesinden sağlık ekiplerine lojistik destek

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan son genelge ile Covid-19 tedbirlerini kapsayan yeni kararlar Kartepe'de titizlikle uygulanıyor. Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı sonrasında Kartepe Belediyesi tarafından İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne yoğunlaşan Cocid-19 çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla lojistik destek sağlanıyor. Bu kapsamda Kartepe Belediyesi tarafından vaka sayılarının artış hızının artmasıyla birlikte Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne 10 araç ve 14 personel tahsis edildi. Ekipler Covid-19 tedbirlerine uygun olarak İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle birlikte gece gündüz Kartepelilerin hizmetinde görev yapıyor.

Destek hakkında bilgi veren Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Covid-19 salgının başlamasından bu yana İlçe Sağlık Müdürlüğümüzle birlikte koordineli çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Bu topyekün bir mücadeledir. Bizler İlçe Sağlık Müdürlüğümüzle birlikte sahadayız. İmkanlarımız ölçüsünde lojistik desteğimiz devam edecek. İçişleri Bakanlığımızın genelgesi ve Kocaeli Valiliği tarafından alınan kararlar doğrultusunda İlçe Sağlık Müdürlüğümüzden gelen istek ve talepler karşılanıyor. Covid-19'u hep birlikte yeneceğiz” dedi.