Kartepe belediyesinden stajyerlere oryantasyon eğitimi

Kartepe Belediyesinde stajyerlere yönelik oryantasyon eğitimi verildi. Oryantasyon eğitimine katılan stajyer öğrencilere Kartepe Belediyesi'nin misyonu, vizyonu, özlük hakları ve yapılan hizmetler hakkında bilgi verilerek staj süresi içinde uyacakları kuralları ve sorumlulukları hakkında bilgiler verildi. Eğitimde ayrıca belediyenin idari ve hiyerarşik yapılanması, ast-üst ilişkileri, organizasyon şeması, halkla ilişikler, ana faaliyet konuları ve hedefleri stajyer öğrencilere aktarıldı. Her öğrenci branşlarına göre ilgili müdürlüklere görevlendirildi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın talimatları doğrultusunda staj eğitimleri biten öğrencilere, İnsan Kaynakları Müdürlüğü ve Kartepe Belediyesi İstihdam yetkilileri tarafından daha sonraki dönemde de kariyer planlamaları ve iş yaşamına atılma konusunda istemeleri halinde danışmanlık desteği verilmeye devam edecek. 2019 yılı yaz staj döneminde staja başlayan 22 öğrencinin iş hayatına atılmadan önce deneyim kazanmaları yönünde her türlü desteği sunan Kartepe Belediyesi, geleceğin sahibi gençlere yatırım yapmaya devam ediyor.