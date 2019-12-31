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Kartepe Belediyesi'nden yeniyılda kar mesaisi

Kartepe Belediyesi, yılbaşında kar yağışı nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması amacıyla teyakkuza geçti.


Zorlu kış mevsiminin başlamasıyla birlikte soğuk ve yağışlı hava koşulları için Kocaeli Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi karla mücadele önlemlerini aldı. Kartepe Belediyesi bünyesindeki karla mücadele ekibi 13 iş makinesi, tuzlama aracı, 5 kamyondan oluşan 37 kişilik personeli ile ilçe genelinde kar küreme ve süpürme işlemi yanı sıra olası buzlanmalara karşı da tuzlama çalışması yapmak için hazır kıta bekliyor.


Olası soğuk hava koşulları ile birlikte ilçede görev alacak ekipler 2 farklı grup olarak merkez, Uzunçiftlik, Sarımeşe, Uzuntarla, Eşme ve Acısu ile Arslanbey, Suadiye, Derbent, Maşukiye ve Karatepe bölgelerinde kar, tipi ve buzlanmaya karşı mücadele edecek. İlçe içindeki güzergahlar ile köy bağlantı yollarının açık kalmasını sağlayacak ekipler Kartepe'de kar yağışlarından halkın olumsuz etkilenmemesi için çalışma yapacak.

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