İhlas Haber Ajansı

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Kartepe Belediyesi'nin araç filosu büyüyor

Kartepe Belediyesi, 2022 model çöp kamyonunu araç envanterine dahil etti.


Kartepe Belediyesi hizmet binası önünde açıklama yapan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından Kartepe Belediyemizin araç ve makina parkuruna bir adet çöp toplama kamyonu daha kazandırdık. Toplamda 26 sıfır araç kattığımız hizmet envanterimiz ile eski araçlarımızı da yenileyerek Kartepe'mize daha kaliteli hizmet vermek için durmadan yorulmadan çalışıyoruz" dedi.

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